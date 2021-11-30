В СИЗО скончалась девушка, застрелившая инструктора тира в Полтаве

Вероника Моторина умерла в СИЗО в ночь на 30 ноября / Фото: Коллаж: Сегодня

В камере СИЗО умерла 20-летняя Вероника Моторина, которую приговорили к 15 годам тюрьмы за убийство инструктора тира в Полтаве.

Об этом сообщает "Труха Полтава".

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Отмечается, якобы накануне девушка целый день ничего не ела, курила и пила кофе. Ее схватила эпилепсия и осужденную не удалось спасти.

Отметим, что Моторина оглашения приговора уже пыталась убить себя. Тогда по дороге в СИЗО девушка получила лезвие от бритвы и порезала руки. Ее доставили в больницу.

Коротко об убийстве