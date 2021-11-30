В СИЗО скончалась девушка, застрелившая инструктора тира в Полтаве

В камере СИЗО умерла 20-летняя Вероника Моторина, которую приговорили к 15 годам тюрьмы за убийство инструктора тира в Полтаве.
Об этом сообщает "Труха Полтава".
Отмечается, якобы накануне девушка целый день ничего не ела, курила и пила кофе. Ее схватила эпилепсия и осужденную не удалось спасти.
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Отметим, что Моторина оглашения приговора уже пыталась убить себя. Тогда по дороге в СИЗО девушка получила лезвие от бритвы и порезала руки. Ее доставили в больницу.
Коротко об убийстве
- Инцидент произошел 7 февраля 2020 года. Моторина встречалась с парнем из Полтавы, приехала к нему и, по данным свидетелей, постоянно с ним ссорилась из-за ревности.
- В роковой день она пошла в тир. Девушка была напряженной и тогда и стреляла из автомата АК-47 и пистолета Марголина.
- Из последнего она и застрелила инструктора, а также пыталась попасть в его помощников. 64-летний Игорь Смолянинов получил несколько пуль, от чего скончался на месте. Другой инструктор отобрал у девушки оружие.
- На суде Моторина заявила, что пришла в тир якобы для самоубийства. Когда в тире у нее осталось три патрона, осужденная якобы хотела отойти от инструктора и застрелиться, "пыталась развернуться, случились выстрелы".