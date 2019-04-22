В Херсонской области полицейские задержали группу воров-"квартирников"

Разделившись, мужчины хотели скрыться в Николаеве

Фото: Нацполиция

Полиция задержала участников межрегиональной преступной группы, которые подозреваются в совершении квартирных краж в разных областях Украины. Об этом пишет пресс-служба Нацполиции Херсонской области. Жертвами преступлений становились исключительно предприниматели. Во время задержания у участников группы изъяли крупную сумму наличных и орудия преступлений.

"По словам начальника Управления стратегических расследований ГУНП в Херсонской области Дениса Каримова, в состав группы входили четверо мужчин в возрасте от 36 до 57 лет, проживающих в разных областях Украины. 36-летний ранее судимый организатор четко планировал работу группы, за потенциальными жертвами устанавливали надзор и изучали их распорядок дня, чтобы выбрать удобное время для совершения кражи. Дверные замки взламывал непосредственно организатор, он же и похищал из дома деньги из сейфов и дорогую технику. В это время один сообщник дежурил в подъезде, двое других ждали в автомобиле BMW", – говорится в сообщении.

Последней жертвой злоумышленников был предприниматель из Новой Каховки. Из его квартиры воры украли более 100 тысяч гривен, четыре тысячи долларов США, ювелирные изделия и дорогую технику.

Преступники планировали скрыться в Николаеве, для этого все разделились.

Одного из соучастников задержали на междугородном автовокзале, когда он сел в рейсовый автобус "Херсон-Николаев". Еще одного поймали когда тот ехал на автомобиле в город. Во время обыска в салоне машины полицейские изъяли деньги потерпевшего и другие похищенные вещи. Организатора с сообщником полицейские задержали на железнодорожном переезде Херсона в такси.

У подозреваемых изъяли несколько комплектов отмычек для взлома дверных замков, мобильные телефоны, банковские карты, множество ключей, перчатки и другие доказательства их преступной деятельности. Сейчас их на причастность к аналогичным преступлениям на территории Херсонской и других областей.

По данному факту полиция уже открыла уголовное производство по ч.4 ст.185 ("Кража"). Злоумышленникам грозит лишение свободы от 5 до 8 лет. Организатор и один из участников арестованы с правом внесения залога в сумме 150 000 гривен, сейчас они находятся в следственном изоляторе. Других также задержали.

Напомним, что столичные правоохранители разоблачили в Киеве группу мошенников-экстрасенсов.

Также мы писали о том, что толпа злоумышленников, предположительно ромской национальности, средь бела дня обворовывала людей прямо в центре Киева на улице Сагайдачного.

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