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В Сумской области телефонные мошенники выманили у жителей более 50 тысяч гривен

Сегодня, 13:43

Полиция уже открыла уголовное производство и начала розыск подозреваемых

Фото: Pixabay

Группа мошенников с помощью преступных схем выманила в жительниц Сумской области более 50 тысяч гривен. Об этом сообщили на сайте Нацполиции области.

Первой к правоохранителям обратилась 65-летняя женщина, которая рассказала, что еще в марте на мобильный телефон ей позвонил неизвестный и представился работником службы безопасности банка, в котором она обслуживается. Далее собеседник сообщил, что ее банковская карта заблокирована и для ее разблокирования нужно провести некоторые операции. Женщина согласилась, но результат таких операций обнаружила только в апреле, когда решила проверить свой карточный счет. Он оказался совершенно пустым.

Следующая потерпевшая, 28-летняя жительница Шостки, решила арендовать квартиру через Интернет и наткнулась на выгодное для нее предложение. В результате у нее выманили семь тысяч гривен.

Третьей "жертвой" мошенника стала пенсионерка из Глухова. Полицейским она рассказала, что ей позвонил неизвестный и назвался именем знакомого. Тогда злоумышленник попросил дать ему деньги на лечение. Женщина перечислила почти 11 тысяч гривен на указанный счет. После этого она позвонила на "старый" номер приятеля и услышала, что никакого лечения и денег ему не нужно, он здоров и по такому поводу ей не звонил. Когда пенсионерка набрала номер мошенника, телефон уже был отключен.

Полиция уже открыла уголовные производства по ч.1 ст. 190 ("Мошенничество") Уголовного кодекса Украины и начала искать злоумышленников.

Недавно в Сумской области произошел подобный случай. Мошенник похитил у женщины крупную сумму после того, как в ходе телефонного разговора, представившись представителем банка, выведал конфиденциальную информацию о банковском счете.

Также мы рассказывали, как мошенники научились обманывать продавцов в Интернете.

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Тег мошенники, обман, телефонные мошенники

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