В Полтавской области экспресс-тест показал первый случай коронавируса

Женщине в возрасте 75 лет уже поставили диагноз пневмония

В Полтавской области медики в Кременчуге зафиксировали первый в регионе позитивный результат экспресс-теста на коронавирус.

Об этом в своем Facebook заявил мэр города Виталий Малецкий.

"К сожалению, есть первый положительный экспресс-тест в Кременчуге на COVID-19. Женщина, 75 лет, с предварительным диагнозом "пневмония", за последнее время за границу не выезжала", - написал он.

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Также градоначальник добавил, что врачи проводят все необходимые мероприятия и устанавливают круг лиц, с которыми контактировала женщина.

Для окончательного подтверждения диагноза образцы анализов были отправлены в референс-лабораторию в Киеве.

Малецкий отметил, что образцы крови пациентки будут еще дважды протестированы экспресс-тестами других производителей, но окончательные результаты будут известны только после анализа ПЦР в Киеве.

Напомним, что по данным Минздрава на утро 27 марта в стране зафиксировали218 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них пять летальных, четыре пациента выздоровели.

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