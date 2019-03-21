В Полтавской области грузовик слетел в канал: погиб водитель
От полученных травм 68-летний мужчина скончался на месте
В Полтавской области грузовой автомобиль попал в жуткое ДТП, в результате которого погиб пожилой водитель. Об этом сообщили в пресс-службе полиции региона.
Смертельная авария произошла сегодня ночью около 1:00 в селе Песчаное Кременчугского района. Как выяснилось, грузовик съехал с дороги и упал в канал. За рулем автомобиля находился 68-летний житель Кировоградской области. От полученных травм водитель погиб на месте.
На данный момент правоохранители открыли по факту нарушения правил безопасности дорожного движения уголовное производств по ч. 2 ст. 286 УК Украины. Следователи выясняют обстоятельства ДТП.
Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.
Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.
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