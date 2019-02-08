В Полтавской области легковушка насмерть сбила велосипедиста

От полученных травм 69-летний мужчина скончался в реанимации

В Испании произошло ДТП. Фото из открытых источников.

В Полтавской области легковушка насмерть сбила велосипедиста //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/bfa/3d1/5c5bfa3d1b32b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/bfa/3d1/5c5bfa3d1b32b.jpg 2019-02-08T15:57:00+02:00 Другие регионы От полученных травм 69-летний мужчина скончался в реанимации

В Полтавской области легковой автомобиль насмерть сбил пожилого велосипедиста. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП области.

Смертельная авария произошла 7 февраля на автодороге "Полтава-Александрия" вблизи села Кунцеве Новосанжарского района. Как выяснилось, за рулем автомобиля "ЗАЗ-Таврия" находился житель Полтавы 1970 года рождения. Жертвой наезда стал 69-летний мужчина. Пострадавший от полученных травм скончался в реанимационном отделении местной больницы.

По факту смертельного ДТП правоохранители открыли уголовное производство.

Напомним, не так давно в Полтавской области грузовой автомобиль насмерть сбил женщину-пешехода. В результате аварии женщина погибла на месте происшествия. А 27 января в Полтавской области на железнодорожном переездестолкнулись поезд и легковой автомобиль. В результате аварии водитель легковушки скончался на месте ДТП.

Ранее мы писали о том, что за прошлый 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях. Кроме того, напомним, что за последние три годав авариях погибли более 15 тысяч человек.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Полтавской области легковушка насмерть сбила велосипедиста". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...