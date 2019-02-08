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В Полтавской области легковушка насмерть сбила велосипедиста

Сегодня, 15:57

От полученных травм 69-летний мужчина скончался в реанимации

В Испании произошло ДТП. Фото из открытых источников
В Испании произошло ДТП. Фото из открытых источников.
В Полтавской области легковушка насмерть сбила велосипедиста //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/bfa/3d1/5c5bfa3d1b32b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/bfa/3d1/5c5bfa3d1b32b.jpg Другие регионы От полученных травм 69-летний мужчина скончался в реанимации

В Полтавской области легковой автомобиль насмерть сбил пожилого велосипедиста. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП области.

Смертельная авария произошла 7 февраля на автодороге "Полтава-Александрия" вблизи села Кунцеве Новосанжарского района. Как выяснилось, за рулем автомобиля "ЗАЗ-Таврия" находился житель Полтавы 1970 года рождения. Жертвой наезда стал 69-летний мужчина. Пострадавший от полученных травм скончался в реанимационном отделении местной больницы.

По факту смертельного ДТП правоохранители открыли уголовное производство.

Напомним, не так давно в Полтавской области грузовой автомобиль насмерть сбил женщину-пешехода. В результате аварии женщина погибла на месте происшествия. А 27 января в Полтавской области на железнодорожном переездестолкнулись поезд и легковой автомобиль. В результате аварии водитель легковушки скончался на месте ДТП. 

Ранее мы писали о том, что за прошлый 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях. Кроме того, напомним, что за последние три годав авариях погибли более 15 тысяч человек.

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Тег ДТП, велосипедист, легковушка, Полтавская область, погибший

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