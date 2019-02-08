В Днепре грузовик с пивом устроил масштабное ДТП и перевернулся

Улицу, на которой произошла авария, залило хмельным напитком

В Днепре грузовик с пивом устроил масштабное ДТП и перевернулся 2019-02-08T13:45:00+02:00 Днепр Улицу, на которой произошла авария, залило хмельным напитком

В Днепре грузовик с пивом задел две легковушки и маршрутку, а после перевернулся: хмельной напиток залил всю улицу. Причины аварии выясняли журналисты "Сегодня".

Как выяснилось, транзитом через Днепр грузовик с пивом направлялся из Запорожья в Харьков. И на улице, которая идет под уклон, машина вдруг начала нестись вниз и задела легковушку, после чего проскочила перекресток со светофором. Потом грузовик задел микроавтобус и еще одну легковушку, и перевернулся на бок.

Жертв в аварии чудом удалось избежать. Пострадала только одна пассажирка маршрутки. По предварительным данным, женщине диагностировали легкие травмы, но все же госпитализировали в больницу.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях. Кроме того, напомним, что за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек

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