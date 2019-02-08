Смертельное ДТП на Буковине: столкнулись две легковушки
В аварии погиб пассажир «ВАЗ», оба водителя попали в больницу
В селе Глибочек Сторожинецкого района на автодороге Р-62 сообщением "Сторожинец – Черновцы" произошло столкновение двух автомобилей.
"41-летний житель Сторожинца на автомобили Mazda совершал маневр обгона, не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем "ВАЗ" под управлением 48-летнего жителя села Старые Бросковцы", – сообщают в полиции.
В результате ДТП погиб 61-летний пассажир "ВАЗ", водители с телесными повреждениями госпитализированы в Сторожинецкую районную больницу.
По факту ДТП открыто уголовное производство по части 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, недавно в Черновицкой области произошло столкновение пассажирского автобуса и частного микроавтобуса. В результате ДТП погибла женщина.
Ранее сайт "Сегодня" писал,почему в Украине стало больше аварий на дорогах.
Также сообщалось, что, по статистике, в Украине на дорогах каждый день гибнет 10 человек. Причиной трети аварий является превышение скорости.
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