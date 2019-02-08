Смертельное ДТП на Буковине: столкнулись две легковушки

В аварии погиб пассажир «ВАЗ», оба водителя попали в больницу

Фото: Нацполиция

Смертельное ДТП на Буковине: столкнулись две легковушки //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/d7c/bc3/5c5d7cbc3e8f0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/d7c/bc3/5c5d7cbc3e8f0.jpg 2019-02-08T14:58:39+02:00 Запад В аварии погиб пассажир «ВАЗ», оба водителя попали в больницу

В селе Глибочек Сторожинецкого района на автодороге Р-62 сообщением "Сторожинец – Черновцы" произошло столкновение двух автомобилей.

"41-летний житель Сторожинца на автомобили Mazda совершал маневр обгона, не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем "ВАЗ" под управлением 48-летнего жителя села Старые Бросковцы", – сообщают в полиции.

В результате ДТП погиб 61-летний пассажир "ВАЗ", водители с телесными повреждениями госпитализированы в Сторожинецкую районную больницу.

По факту ДТП открыто уголовное производство по части 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, недавно в Черновицкой области произошло столкновение пассажирского автобуса и частного микроавтобуса. В результате ДТП погибла женщина.

Ранее сайт "Сегодня" писал,почему в Украине стало больше аварий на дорогах.

Также сообщалось, что, по статистике, в Украине на дорогах каждый день гибнет 10 человек. Причиной трети аварий является превышение скорости.

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