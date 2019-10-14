В Полтавской области мужчина обокрал церковь: вынес два мешка имущества

Мужчину задержали через полчаса после сообщения о взломе

Свято-Успенский храм в Песчаном

Полиция задержала молодого человека с двумя мешками имущества, похищенного из Свято-Успенского храма в Кременчугском районе.Об этом сообщает сектор коммуникации Нацполиции Полтавской области.

Злоумышленник проник в помещение через окно в ночь на 14 октября в поселке Песчаное. Исчезнуть с похищенным храмовым товаром ему помешали работники группы реагирования патрульной полиции.

Правоохранители установили 25-летнего подозреваемого менее чем за полчаса после сообщения о проникновении в храм.

Среди имущества, которое изъяла полиция при осмотре, были иконы, религиозные книги и другая церковная утварь.

Сейчас решается вопрос о внесении сведений о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Виновнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет.

Напомним, ранее под Киевом мужчина обокрал церковь на угнанном мотороллере. К подозреваемому применена мера пресечения в виде содержания под стражей.

Кроме того, мы писали, что в Сумах в одном из местных храмов грабитель украл ящик с пожертвованиями для онкобольных детей . Преступление мужчина совершил ночью. Сначала он разбил окно в храме и пробрался к церковной лавки, где и находился ящик. Но вынести деньги грабителю не удалось – его задержала полиция, приехавшая на сигнал кнопки охраны. Злоумышленником оказался 38-летний безработный.

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