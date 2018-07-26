В Полтавской области на детскую площадку упало дерево: пострадала семья

В Полтавской области, в городе Кременчуг, где недавно упавшая стена привалила подростка, из-за непогоды на детскую площадку упало дерево, пострадала семья. Об этом сообщает местное издание 0532.ua.

Дерево травмировало трех человек: отца 1988 года рождения, мать 1990 года рождения и их ребенка 2016 рождения. Все пострадавшие с телесными повреждениями были госпитализированы в больницу.

Напомним, недавно во Львове, напротив областной инфекционной больницы рухнул огромный каштан, разбив при этом два припаркованных автомобиля. Инцидент произошел, когда в городе было сухо и безветренно. Обошлось без пострадавших, но, чтобы открыть проезд заблокированной деревом улице, десяток коммунальщиков работали несколько часов.

А в Киеве на улице Бульварно-Кудрявской на припаркованный на тротуаре автомобиль Range Rover упало дерево, также оно задело Mercedes.

Также дерево упало на машины в Харькове. Инцидент произошел сегодня днем на проспекте Людвига Свободы, 40. Сухой тополь повредил 3 припаркованных автомобиля.