Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,09
30,72
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Другие регионы

В Полтавской области на озере поселились сотни диких уток

Сегодня, 16:14

Пернатые не просто не улетели в теплые края на зиму, а и готовятся к новому потомству

В Полтавской области на озере поселились сотни диких уток Другие регионы Пернатые не просто не улетели в теплые края на зиму, а и готовятся к новому потомству

В селе Затон Полтавской области около полтысячи диких уток облюбовали местное озеро. Пернатые не просто не улетели в теплые края на зиму, а и готовятся к новому потомству.

Примечательно, что это – единственная в Полтавской области популяция диких уток. Обычно такие птицы улетают в теплые края, а эти остались на озере. Местные егеря подкармливают пернатых и создают для них безопасные гнезда. Сейчас таких гнезд – около сотни по всему периметру озера. Кроме того, охотиться на диких птиц на этом водоеме запрещено.

А в Днепре местные жители опасаются за стаю уток, живущую на местном озере. Пернатые так и не улетели в теплые края, а водоем сковывает лед. Когда озеро замерзнет полностью – птицам угрожают голод и хищники.

Ранее мы писали о том, что в Ровно массового гибнут голуби. Тела птиц десятками находят вблизи водоемов, в городских парках и скверах. Ветеринары начали расследование, а по городу ходят слухи об инфекции.

Кроме того, мы сообщали о том, что в селе Тужилов Ивано-Франковской области более двух десятков лебедей выбрали местную реку для зимовки – птицы осели на водоеме впервые. 

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег птицы, озеро, утки, Полтавская область, поселение

Вы сейчас просматриваете новость " В Полтавской области на озере поселились сотни диких уток". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В аннексированном Крыму массово гибнут утки

12 февраля, 12:52

Пляжи полуострова усеяны мертвыми пернатыми

В Чернигове для уток построили домики на берегу реки

1 февраля, 15:55

Один такой домик стоил городу почти пять тысяч гривен

В Днепре стая уток оказалась под угрозой вымирания

4 декабря 2018, 14:59

Пернатые так и не улетели в теплые края, а озеро, на котором они поселились, сковывает лед

В Киеве массово гибнут дикие животные и птицы

16 июля 2018, 16:37

На озере умерли утки, а в парке – белочки

Лучшие варианты оформления небольшой квартиры

Относительно спикера ВР Парубия начато уголовное производство

Жебривский про переименование Днепропетровской области

Эксперт дал пугающий прогноз на ближайшие месяцы в Украине

Украинские чиновницы взмутили сеть отдыхом на Мальдивах

Киевляне отомстили известному шоумену

Ленивый бег для похудения

Путин заигрался: еще одна страна выступила против России

Безработным украинцам могут платить по 7 тыс в месяц: что нужно

ВСУ сделали грозное предупреждение авиации России
Загрузка...

Новые тарифы: сколько теперь заплатим за тепло и горячий душ  

Сегодня, 07:17

Доля "коммуналки" в расходах народа выросла почти в два раза 

Субсидия "живыми" деньгами: как это будет работать

Вчера, 07:51

В Украине параллельно запущены две новые схемы монетизации субсидий. С мая останется только одна из них

Путинская пропаганда прекрасно работает в Германии: интервью с немецким журналистом

19 февраля, 07:24

По словам Бориса Райтшустера, в немецком обществе сильно распространены русофилия и антиамериканизм

В тюрьму на 100 лет: депутаты предлагают ввести новую систему уголовных наказаний в Украине

19 февраля, 07:08

Юристы говорят о сложностях, а политологи не верят в скорое принятие закона

Лиса радуется приходу хозяина (видео)

Исхудавшая Алла Пугачева заговорила о своей болезни (видео)

Зеленский сказал, что сделает с Путиным после победы на выборах