В Полтавской области на озере поселились сотни диких уток
Пернатые не просто не улетели в теплые края на зиму, а и готовятся к новому потомству
В селе Затон Полтавской области около полтысячи диких уток облюбовали местное озеро. Пернатые не просто не улетели в теплые края на зиму, а и готовятся к новому потомству.
Примечательно, что это – единственная в Полтавской области популяция диких уток. Обычно такие птицы улетают в теплые края, а эти остались на озере. Местные егеря подкармливают пернатых и создают для них безопасные гнезда. Сейчас таких гнезд – около сотни по всему периметру озера. Кроме того, охотиться на диких птиц на этом водоеме запрещено.
А в Днепре местные жители опасаются за стаю уток, живущую на местном озере. Пернатые так и не улетели в теплые края, а водоем сковывает лед. Когда озеро замерзнет полностью – птицам угрожают голод и хищники.
Ранее мы писали о том, что в Ровно массового гибнут голуби. Тела птиц десятками находят вблизи водоемов, в городских парках и скверах. Ветеринары начали расследование, а по городу ходят слухи об инфекции.
Кроме того, мы сообщали о том, что в селе Тужилов Ивано-Франковской области более двух десятков лебедей выбрали местную реку для зимовки – птицы осели на водоеме впервые.
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