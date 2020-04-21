В Полтавской области – рекордный прирост случаев COVID-19: в каких районах зафиксированы вспышки (карта)

В области от инфекции уже вылечились 12 человек

В Полтавской области резко возросло число случаев заражения коронавирусной инфекцией – COVID-19 в регионе подтвердили у 101 человека. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава местной областной госадминистрации Олег Синегубов.

"Утро 21 апреля. В Полтавской области уже 101 случай заболевания коронавирусом, новых за сутки – 38. Выздоровели 12 человек", - написал он.

Как выяснилось, треть инфицированных – медики. Лабораторно вирус в области подтвердили у 34 медицинских работников. Итак, случаи COVID-19 были обнаружены:

Кременчуг – 51 (новых случаев – 30, 6 выздоровели, 1 летальный случай)

Кременчугский район – 13 (5 новых случаев)

Миргород – 12

Полтава – 10 (1 новый случай)

Верхние Плавни – 4 (все выздоровели)

Зеньков – 2

Полтавский район – 2 (1 новый случай)

Машевка – 1 (человек выздоровел)

Кобеляки, Хорол, Козельщина, Котелевский и Чутовский районы – по 1 случаю

Глобинский район – 1 случай (зафиксировали новый случай).

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Ранее мы сообщали, что в Полтаве из 5-й городской больницы, в которой будут принимать зараженных коронавирусом, уволились уже 15 медсестер.

Напомним, по состоянию на утро 21 апреля в Украине число инфицированных коронавирусом увеличилось до 6125 человек.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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