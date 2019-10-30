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В Полтавской области столкнулись легковушка и грузовик: двое погибших

30 октября, 11:37

Водитель грузовика не справился с управлением

В Полтавской области произошло смертельное ДТП: в результате лобового столкновения погибли два человека. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в области.

Как рассказали в ведомстве, ДТП произошло на автодороге "Полтава – Александрия" в Новосанжарском районе. 28-летний водитель грузовика Renault не справился с управлением и столкнулся с ВАЗом. От удара авто съехали в кювет.

В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля ВАЗ, местные жители в возрасте 35 и 42 года, погибли на месте происшествия.

Полицейские внесли сведения о событии в Единый реестр досудебных расследований. Сейчас устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Ранее мы сообщали, что за девять месяцев 2019 года в Украине произошло 114 769 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 2369 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Мы писали, что самой распространенной причиной аварий с пострадавшими у нас в стране является превышение безопасной скорости. На втором месте – нарушение правил маневрирования, на третьем – нарушение правил проезда перекрестков, на четвертом – несоблюдение дистанции, на пятом – управление авто в пьяном виде.

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ДТП грузовик погибшие Полтавская область

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