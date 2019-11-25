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В Полтавской области столкнулись микроавтобус и легковушка: есть погибший и пострадавшие

25 ноября, 13:55

После столкновения Toyota загорелся

В Полтавской области произошло смертельное ДТП – на трассе Полтава-Александрия не разминулись микроавтобус Toyota и легковушка Skoda.

Как рассказали в пресс-службе местной полиции, авария случилась около 19:30 24 ноября на 51 километре автодороги М-22 в Кобеляцком районе. За рулем Toyota находился полтавчанин, а Skoda управлял местный житель. После столкновения микроавтобус загорелся.

В результате ДТП водитель Toyota погиб на месте. Пассажира этого же автомобиля, а также водителя и пассажира легковушки, с травмами госпитализировали в больницу.

Ранее мы сообщали, что за десять месяцев 2019 года в Украине произошло 129 815 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 2716 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-"рекордсмены" по количеству ДТП.

Ранее мы писали, что самой распространенной причиной аварий с пострадавшими у нас в стране является превышение безопасной скорости. На втором месте – нарушение правил маневрирования, на третьем – нарушение правил проезда перекрестков, на четвертом – несоблюдение дистанции, на пятом – управление авто в пьяном виде. Глава МВД Арсен Аваков уже заявил о возможном новом повышении штрафов за нарушения ПДД.

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ДТП полиция легковушки Полтавская область пострадавшие пожары микроавтобус погибший

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