В Полтавской области упал дельтаплан: есть погибшие

Трагедия произошла вблизи города Кобеляки

Фото: poltavske.tv.

В Полтавской области сегодня утром упал дельтаплан. Жертвами крушения стали два человека, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

По данным спасателей, трагедия произошла сегодня утром около 6:05 вблизи города Кобеляки Кобеляцкого района. В результате крушения погибли местные жители 1979 и 1993 годов рождения. Принадлежность дельтаплана, как отметили в ГСЧС, устанавливается.

Фото: poltavske.tv

Напомним, не так давно в Полтавской области, близи села Млыны, произошла аварийная посадка самолета Ан-2 ("кукурузник"), после чего он полностью сгорел. На момент аварии в воздушном судне находились два пилота, которые самостоятельно эвакуировались до прибытия спасателей.

Отметим, что падения этих легких самолетов в последнее время не редкость. Как сообщали новости "Сегодня", 7 июня в Киевской области в озеро упал легкомоторный самолет Ан-2. Сначала появилась информация, что самолет исчез с радаров. Предполагали, что судно могло разбиться. Как стало известно, самолет Ан-2 взлетел с аэродрома Чайка, под Киевом. На борту были три члена экипажа.

Позже появились фото, как в Киеве начали доставать из воды Ан-2, упавший в озеро.

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