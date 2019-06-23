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В Полтавской области рухнул самолет Ан-2 и полностью сгорел: появились фото

23 июня, 13:26

Причины авиационного происшествия устанавливают следователи, но известно, что в самолете были люди

Вблизи села Млыны, Лохвицкого района Полтавской области произошла аварийная посадка самолета Ан-2 ("кукурузник"), после чего он полностью сгорел. Об этом сообщает Главное управление ГСЧС в Полтавской области.

Как стало известно, сообщение в Службу спасения "101" от местного жителя поступило сегодня около 10 часов утра.

В самолете находились два пилота, которые самостоятельно эвакуировались до прибытия спасателей. В результате падения самолет начал гореть. Сотрудники ГСЧС локализовали пожар в 10:16, а в 11:00 ликвидировали его. К тушению пожара были привлечены шесть человек личного состава и 1 единица техники

Пилотов самолета доставили в районное лечебное учреждение. Причины авиационного происшествия устанавливают следователи. По предварительной информации самолет летел на опрыскивания сельскохозяйственных посевов.

Отметим, что падения этих легких самолетов в последнее время не редкость. Как сообщали новости "Сегодня", 7 июня в Киевской области в озеро упал легкомоторный самолет Ан-2. Сначала появилась информация, что самолет исчез с радаров. Предполагали, что судно могло разбиться. Как стало известно, самолет Ан-2 взлетел с аэродрома Чайка, под Киевом. На борту были три члена экипажа.


Позже появились фото, как в Киеве начали доставать из воды Ан-2, упавший в озеро. Она пару дней находился в воде в сотне метров от берега на отмели поднятыми вверх шасси.

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Тег крушение, самолет, Полтавская область, Ан-2

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