В Полтавской области в припаркованном автомобиле нашли тело мужчины
Убитый оказался местным предпринимателем
В Кременчуге, где не так давно произошло дерзкое ограбление, правоохранители расследуют убийство предпринимателя, которого застреленным нашли в припаркованном на трассе автомобиле. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Полтавской области.
Тело погибшего патрульные нашли 31 января около 21:00 на 96-м километре трассы М-22 Александрия – Кременчуг в автомобиле Hyundai SantaFe. Погибший оказался 55-летним местным частным предпринимателем. На его теле обнаружили явные признаки насильственной смерти.
"По факту начато уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство)", – добавили в полиции.
Как сообщает местное издание Kolo.News, мужчина был застрелен. Кроме того, известно, что когда машину нашли полицейские, мотор легковушки была включен.
Напомним, не так давно в селе Песчаное Золотоношского района Черкасской области было найдено тело убитого жителя Киева. Подобная ситуация произошла ранее возле Львова, в селе Солонка Пустомытовского района. Тело погибшего мужчины было обнаружено в автомобиле Daewoo Nexia на заднем сиденье.
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