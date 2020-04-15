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В Полтавской области зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом

15 апреля, 11:43

Руслан Ровик

Смерть мужчины наступила от пневмонии, вызванной коронавирусом

В Полтавской области зафиксирована первая смерть пациента с коронавирусом – от пневмонии, вызванной COVID-19, умер 84-летний мужчина.

Об этом сообщил мэр Кременчуга Виталий Малецкий на своей странице в Facebook.

"В Кременчуге первая смерть от пневмонии, вызванной коронавирусом. Умер человек 84 лет, который болел с 3 апреля, за помощью к врачам обратился лишь 13 апреля. Был госпитализирован с пневмонией в инфекционное отделение. ПЦР-тест на коронавирус дал положительный результат", – написал он.

Малецкий сообщил, что похоронные мероприятия осуществляются согласно распоряжениям Минздрава, а местные коммунальщики всем обеспечены и готовы к такой ситуации.

Напомним, что по официальным данным Центра общественного здоровья, на утро 15 апреля было подтверждено 3764 случая заражения COVID-19. В Полтавской области зафиксировали 27 случаев инфицирования.

Также ранее сообщалось, что в Украине пик заболеваемости COVID-19 ожидается перед пасхальными праздниками, 17 апреля.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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смерть умер пневмония Кременчуг воспаление легких Полтавская область коронавирус

Источник: Сегодня

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