В Сумах годовалый ребенок закрылся в машине – родители отошли по делам, а, чтобы малыш не плакал, дали ему ключи от автомобиля.

Через минуту мальчик закрыл салон изнутри и машину тщетно пытался открыть специалист, а потому отцу пришлось демонтировать заднее боковое стекло, ведь ребенок просидел в машине час и начал нервничать.

Напомним, ранее в Кировоградской области школьник застрял в уличном тренажере. Спасатели с помощью спецоборудования освободили ногу мальчика.

Также сообщалось, что сотрудники ГСЧС в Киеве спасли девочку, которая застряла в спортивном снаряде на спортплощадке у пятиэтажки на улице Щербаковского, 49 на столичных Нивках.

А в Белой Церкви спасатели помогли освободиться малышу, который застрял в батарее отопления на улице Нагорной. Рука мальчика застряла между секциями чугунной батареи, и родители ребенка обратились за помощью.

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