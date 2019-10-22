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В Сумах пассажир такси устроил стрельбу из-за трех гривен

22 октября, 15:50

Таксист пострадал после того, как назвал стоимость проезда на три гривны выше тарифа

Иллюстрация. Фото: Такси Сервис

Иллюстрация. Фото: Такси Сервис

В Сумах произошел инцидент со стрельбой: пассажир такси выстрелили в водителя, который назвал ему стоимость проезда на три гривни выше, чем указал диспетчер.

В машине вспыхнула перепалка, которая переросла в ссору, в ходе которой один из пассажиров начал стрелять, а потом попытался сбежать, но его догнали и задержали, сообщает Магнолия-ТВ.

Суд постановил взять стрелка под стражу сроком на два месяца без возможности внесения залога. Ему грозит до семи лет тюрьмы.

Отметим, что ранее в Сумах задержали злоумышленника, который, не захотев платить таксисту за поездку, выпустил в него 20 пуль. После задержания выяснилось, что задержанный хорошо известен полиции по серии совершенных правонарушений различной степени тяжести.

Напомним, в Сумах это не первый случай стрельбы за последнее время. Минувшим летом стрельба произошла в самом центре города.

Не обходится и без ЧП, в которых предварительно виноваты и таксисты. Летом таксист отвез своего пассажира в подвал после того, как тот не расплатился за поездку.

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