В Сумах похоронили бойца АТО, который четыре года считался пропавшим без вести

В Сумах сегодня похоронили бойца, который четыре года считался пропавшим без вести. Он вышел живым из Иловайского котла, но вскоре погиб от обстрела российскими ракетами.

Родные 32-летнего контрактника Александра Буйвало все это время искали его и надеялись на то, что он жив, и только в этом году останки бойца нашли исследователи гуманитарной миссии "Черный тюльпан".

С утра на плацу 27-й Сумской реактивной артиллерийской бригады – построение: прощались с Александром Буйвало. Он отвечал за ремонт военных машин, рассказывает его сослуживец Николай Ткаченко. Вместе они вышли из Иловайского котла, но сразу после этого их обстреляли российскими ракетами – причем с территории России.

Тогда, 3 сентября 2014 года, погибли 17 военнослужащих Сумской артиллерийской бригады. Александр Буйвало считался без вести пропавшим. Мать и жена почти четыре года жили надеждой.

Для вдовы прощание с мужем стало потрясением. Тело Александра нашли исследователи гуманитарной миссии "Черный тюльпан", которые организовали поиски на месте артобстрела.

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Удалось поисковикам собрать и доказательства причастности регулярной российской армии к смерти украинских военных.

"Остатки снаряда "Смерча", которыми враг обстрелял наш базовый лагерь. Такие системы в военторге не продаются, и применяются только в российской армии. И именно этими системами был нанесен удар", – рассказал офицер командования 27-й Сумской реактивной артиллерийской бригады Александр Курышко.

Осколки снаряда станут уликами в международных судах, где Украина будет доказывать военную агрессию России. А 32-летнего Александра Буйвало похоронили на Аллее Славы. Когда-нибудь сюда придет его сын, которого боец видел лишь раз, когда забирал из роддома.

Напомним, в августе 2014 года развернулись ожесточенные боевые действия за город Иловайской Донецкой области, которые 29 числа закончились большими жертвами среди украинских военных.

Как сообщалось, 14 августа 2017 года в офис прокурора Международного уголовного суда для решения вопроса об открытии уголовного производства Главная военная прокуратура передала информацию о собранных доказательствах совершения военных преступлений - в том числе убийства украинских военных в районе Иловайска.