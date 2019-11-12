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В Сумах полиция разоблачила женскую преступную группу

12 ноября, 20:52

Три женщины совершили как минимум два разбойных нападения

Архивное фото

Архивное фото / Фото: Александр Яремчук, Сегодня

В Сумской области полиция задержала женщин, подозреваемых в совершении ряда разбойных нападений в составе организованной преступной группы.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, задержания было проведено 12 ноября. Организатором группы оказалась ранее неоднократно судимая за совершение грабежей 41-летняя жительница города Конотоп.

Ряд преступлений, жертвами которых оказались люди пожилого возраста, был совершен на территории области весной этого года. В ходе расследования сотрудники уголовного розыска установили, что к совершению разбойных нападений были причастны три женщины: одна – из Конотопа, остальные – сумчанки.

"Организатором преступной группы оказалась ранее неоднократно судимая за совершение грабежей 41-летняя жительница города Конотоп, родственница бывшего криминального "авторитета". Ее сообщницы и члены группы – две 30-летние жительницы города Сумы. Время от времени, отправляясь на очередное "дело", организатор привлекала в качестве водителя еще одного своего 27-летнего знакомого сумчанина", – отмечается в сообщении.

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В полиции утверждают, что уже доказали причастность женской группировки к совершению как минимум двух разбойных нападений: на 66-летнего жителя Глуховского района и на 90-летнюю пенсионерку из Конотопского района.

У первой жертвы они под угрозой ножа забрали 15 тысяч гривен, а у второй, нанеся несколько ударов молотком по голове и рукам, отобрали шесть тысяч гривен и несколько бытовых вещей.

Напомним, ранее на территории села Кагарлыкского района в Киевской области произошло разбойное нападение: злоумышленники ночью ворвались в дом к мужчине и, нанося ему и его сыну телесные повреждения и угрожая расправой, вынесли из дома крупную сумму денег.

А в селе Погребы Киевской области произошло разбойное нападение на дом пенсионеров. Неизвестные лица в масках и черной одежде проникли в помещение и завладели крупной суммой денег и драгоценностями.

Также мы писали, что в Черновцах в дом к двум пенсионерам посреди ночи ворвались двое разбойников, которые избили 78-летнего хозяина и вымогали деньги.

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Источник: Сегодня

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