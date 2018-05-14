В Запорожье пропавшего ребенка нашли в цирке

Сегодня, 13:18

Мальчик ушел из дома, чтобы попасть на представление в цирке

Фото: патрульная полиция Запорожья
Фото: патрульная полиция Запорожья

В Запорожье на прошлых выходных копам поступило заявление о пропаже маленького мальчика в Заводском районе города. В патрульную полицию обратилась мать ребенка, которая сообщила, что малыш шел по улице за ней, а возле квартиры она обнаружила, что он исчез.

На поиски малыша направили все силы стражей порядка: была вызвана кинологическая группа, обследованы лесополосы, места скопления людей, остановки общественного транспорта.

Через два часа в полицию поступил звонок от администратора цирка, которая заявила, что после окончания представления на территории заведения остался мальчик без родителей, который подходил под описание пропавшего ребенка.

Прибывшим в цирк копам мальчик не смог ничего объяснить – у него оказались недостатки со здоровьем. Малыша вернули родителям. Мама ребенка предположила, что сын сел в трамвай и вышел возле цирка, а там присоединился к группе других детей и таким образом попал на представление.

Ранее мы сообщали, что в Броварах Киевской области двое парней инсценировали нападение и похищение именинника. Такая "шутка" едва не обернулись для молодых шутников уголовной ответственностью.

Также мы писали, что в городе Лозовая Харьковской области 17-летняя девушка организовала собственное похищение. Несовершеннолетняя ушла из дома на прогулку, не сказав ничего матери. На следующее утро на телефон 37-летней женщины пришло сообщение, в котором похитители потребовали выкуп за дочь в размере 100 000 гривен.

Напомним, в Киевской области будут судить троих человек, которые похитили мужчину, а затем требовали от его родителей заплатить им 10 тысяч долларов США.
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Источник:

"Сегодня"

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