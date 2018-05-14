Масштабное ДТП в Запорожье: появилось видео с возможным виновником перед аварией

В сети появилось видео, на котором видно, как водитель Lexus ведет себя на дороге за минуту до масштабного ДТП в центре Запорожья, где были разбиты семь автомобилей и три человека получили серьезные ранения. Об этом сообщает 061.

По сообщению полиции, экспертиза установила, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, а после столкновения он позировал в камеры прохожих и улыбался.

Между тем, запорожские журналисты утверждают, что водителем Lexus оказался Евгений Пастухов, известный в криминальных кругах под прозвищем "Шрам". Суд избрал для него меру пресечения в виде домашнего ареста.

Напомним, ранее мы публиковали фото с места этой крупной аварии. в результате которой люди, находившиеся в наиболее пострадавшей машине – Hyundai – были госпитализированы.

У водителя этого автомобиля были диагностированы переломы позвоночника и предплечья, его 42-летняя пассажирка получила сотрясение мозга, а у 17-летней девушки – рубленые раны века и лица.

Как выяснилось, в салоне Lexus, кроме 33-летнего водителя, находились пассажиры 38 и 36 лет. У всех обнаружены признаки алкогольного и наркотического опьянения. На месте происшествия собралась большая толпа прохожих и автомобильный затор.