В Сумской области два человека попали с ботулизмом в реанимацию

В Глухове Сумской области два человека попали в реанимацию после того, как поели вяленой рыбы, приобретенной в одном из магазинов города.

Как выяснилось, вяленый лещей в магазин завезли с оптовой базы. В полиции предупредили, что по торговым точкам разошлось около полтонны этого продукта, и советуют быть осторожными жителям соседних районов.

Примечательно, что всего с начала года в Украине ботулизмом заболели 80 человек.

Напомним, не так давно в Харьковской областной клинической инфекционной больнице умер 42-летний горожанин, которого вместе с женой госпитализировали во вторник с диагнозом "ботулизм". Предположительно причиной заболевания стал вяленый лещ. Правоохранители уже начали расследование по факту смерти мужчины.

"Сейчас полицейские совместно с представителями Главного управления Госпотребслужбы в Харьковской области проводят проверки по установлению места приобретения некачественной рыбы", – рассказали в полиции.

Ранее мы писали, что в Запорожской области было зарегистрировано два новых случая ботулизма, один из которых закончился летальным исходом