В Сумской области два человека попали с ботулизмом в реанимацию

Сегодня, 14:14

Пострадавшие отравились вяленой рыбой, приобретенной в одном из магазинов

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В Глухове Сумской области два человека попали в реанимацию после того, как поели вяленой рыбы, приобретенной в одном из магазинов города.

Как выяснилось, вяленый лещей в магазин завезли с оптовой базы. В полиции предупредили, что по торговым точкам разошлось около полтонны этого продукта, и советуют быть осторожными жителям соседних районов.

Примечательно, что всего с начала года в Украине ботулизмом заболели 80 человек.

Напомним, не так давно в Харьковской областной клинической инфекционной больнице умер 42-летний горожанин, которого вместе с женой госпитализировали во вторник с диагнозом "ботулизм". Предположительно причиной заболевания стал вяленый лещ. Правоохранители уже начали расследование по факту смерти мужчины. 

"Сейчас полицейские совместно с представителями Главного управления Госпотребслужбы в Харьковской области проводят проверки по установлению места приобретения некачественной рыбы", – рассказали в полиции.

Ранее мы писали, что в Запорожской области было зарегистрировано два новых случая ботулизма, один из которых закончился летальным исходом
рыба, больница, реанимация, больные, ботулизм, пострадавшие, сумская область

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Wellness

Ботулизм свирепствует в Украине. Фото: depositphotos

В Украину зашла страшная болезнь: врачи напугали количеством умерших

17 Августа, 09:57

Еще 80 человек находятся на больничных койках

Харьков

Фото: proprazdniki.com

Смерть мужчины от ботулизма в Харькове: полиция начала расследование

16 Августа, 16:23

Копченой рыбой отравилась и жена погибшего, женщина находится в реанимации
Загрузка...

Харьков

Фото: pixabay.com

В Харькове мужчина умер от ботулизма, его жена - в тяжелом состоянии

15 Августа, 22:03

Другие новости

Чаще всего ботулизмом заболевают из-за вяленой рыьы. Фото из открытых источников

В Киеве зафиксировали новые случаи заболевания ботулизмом

27 Июля, 14:08

В больнице оказались два человека: ели самодельную таранку
Загрузка...