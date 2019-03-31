Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,25
30,57
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Другие регионы

В Сумской области мошенник выманил у женщины крупную сумму

Сегодня, 16:35

Мошенник обманом выманил у женщины данные банковской карте и украл крупную сумму

Фото: Pixabay
В Сумской области мошенник выманил у женщины крупную сумму //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/522/8b9/5c75228b98efa.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/522/8b9/5c75228b98efa.jpg Другие регионы Мошенник обманом выманил у женщины данные банковской карте и украл крупную сумму

В Сумской области мошенник похитил у женщины крупную сумму после того, как в ходе телефонного разговора, представившись представителем банка, выведал конфиденциальную информацию о банковском счете.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, с заявлением о краже к стражам порядка обратилась 46-летняя жительница поселка Николаевка, Белопольского района.

По словам пострадавшей, на ее телефонный номер пришло сообщение о блокировании банковской карты. Позвонив по телефону, указанному в смс, женщина в разговоре с неизвестным мужчиной, который назвался представителем банка, назвала ему CVV-код и другую секретную информацию, якобы необходимую для разблокирования карты.

В результате добычей злоумышленника стали 13260 гривен, а полицейские открыли уголовное производство по статье "мошенничество".

Напомним, фишинг – это вид интернет-мошенничества, целью которого является получение доступа к конфиденциальным данным пользователей.

Ранее в НБУ сообщили, что доля безналичных операций с помощью банковских карточек в Украине по итогам 2018 выросла на 5,8 процентных пункта и составила 45,1% от общего числа денежных операций.

Кроме того, Нацбанк намерен снизить предельную сумму расчетов наличными между юридическими и физическими лицами с 50 тыс. до 15 тыс. гривен.

"Сегодня" сообщали, что мошенники охотятся на продавцов в интернете. Жертвами становятся люди, продающие дорогие вещи, телефоны, планшеты или другую технику. Схема обмана проста, а потому несложно себя обезопасить от аферистов. Подробнее смотрите в сюжете:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег афера, мошенничество, мошенник, аферист, банковская карта, сумская область

Вы сейчас просматриваете новость " В Сумской области мошенник выманил у женщины крупную сумму". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Притворялись французским министром и его помощниками по Skype: в Израиле задержали мошенников

29 марта, 08:10

Таким образом преступники выманили у французского бизнесмена 8 миллионов евро

Восемь лет прятался от следствия: в Днепре задержали мошенника

28 марта, 13:01

Мужчина незаконным путем заработал более 7 миллионов гривен

Жена Стаса Михайлова высказалась об изменах

«Это уже анорексия». Поклонников напугал вид Марии Горбань

Андрей Миронов: роман с Фатеевой, два брака и любовницы

Что случилось с родителями Владислава Листьева

Мыться каждый день - вредно

Эксперты назвали идеальный суп, нормализующий кровяное давление

Медики рассказали, какой овощ снижает давление

Вдову олимпийского чемпиона отправили за решетку

Обворожительная жена знаменитого украинского боксера

Бесил до крайности: Политтехнолог Кремля рассказал о Стрелкове
Загрузка...

Чего ждать в апреле: доплата для пенсионеров и конец лечению без деклараций

Сегодня, 07:51

С апреля многодетные семьи будут получать ежемесячную доплату в размере 1626 грн

Права с чипом для водителей и регистрация авто в два раза дороже: МВД готовит реформу

Сегодня, 07:38

В МВД готовят крупные изменения в работе сервисных центров

Брексит: Британия идет на самый плохой вариант

Вчера, 07:39

Парламент Соединенного Королевства снова провалил голосование по "цивилизованному" выходу из ЕС

Тепло и сухо, но не везде: прогноз погоды в Украине на неделю

Вчера, 07:18

В понедельник, 1 апреля, осадков ждать не стоит, но с запада надвинется холодный фронт

Панайотов разговаривал с Началовой за несколько часов до комы

Три брака Ирины Алферовой: рукоприкладство первого мужа и измены

Сати Казановой стало стыдно за родителей