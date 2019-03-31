В Сумской области мошенник выманил у женщины крупную сумму
Мошенник обманом выманил у женщины данные банковской карте и украл крупную сумму
В Сумской области мошенник похитил у женщины крупную сумму после того, как в ходе телефонного разговора, представившись представителем банка, выведал конфиденциальную информацию о банковском счете.
Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, с заявлением о краже к стражам порядка обратилась 46-летняя жительница поселка Николаевка, Белопольского района.
По словам пострадавшей, на ее телефонный номер пришло сообщение о блокировании банковской карты. Позвонив по телефону, указанному в смс, женщина в разговоре с неизвестным мужчиной, который назвался представителем банка, назвала ему CVV-код и другую секретную информацию, якобы необходимую для разблокирования карты.
В результате добычей злоумышленника стали 13260 гривен, а полицейские открыли уголовное производство по статье "мошенничество".
Напомним, фишинг – это вид интернет-мошенничества, целью которого является получение доступа к конфиденциальным данным пользователей.
Ранее в НБУ сообщили, что доля безналичных операций с помощью банковских карточек в Украине по итогам 2018 выросла на 5,8 процентных пункта и составила 45,1% от общего числа денежных операций.
Кроме того, Нацбанк намерен снизить предельную сумму расчетов наличными между юридическими и физическими лицами с 50 тыс. до 15 тыс. гривен.
"Сегодня" сообщали, что мошенники охотятся на продавцов в интернете. Жертвами становятся люди, продающие дорогие вещи, телефоны, планшеты или другую технику. Схема обмана проста, а потому несложно себя обезопасить от аферистов. Подробнее смотрите в сюжете:
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Сумской области мошенник выманил у женщины крупную сумму". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Притворялись французским министром и его помощниками по Skype: в Израиле задержали мошенников
Таким образом преступники выманили у французского бизнесмена 8 миллионов евро