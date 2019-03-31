В Сумской области мошенник выманил у женщины крупную сумму

Мошенник обманом выманил у женщины данные банковской карте и украл крупную сумму

Фото: Pixabay

В Сумской области мошенник выманил у женщины крупную сумму //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/522/8b9/5c75228b98efa.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/522/8b9/5c75228b98efa.jpg 2019-03-31T16:35:45+03:00 Другие регионы Мошенник обманом выманил у женщины данные банковской карте и украл крупную сумму

В Сумской области мошенник похитил у женщины крупную сумму после того, как в ходе телефонного разговора, представившись представителем банка, выведал конфиденциальную информацию о банковском счете.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, с заявлением о краже к стражам порядка обратилась 46-летняя жительница поселка Николаевка, Белопольского района.

По словам пострадавшей, на ее телефонный номер пришло сообщение о блокировании банковской карты. Позвонив по телефону, указанному в смс, женщина в разговоре с неизвестным мужчиной, который назвался представителем банка, назвала ему CVV-код и другую секретную информацию, якобы необходимую для разблокирования карты.

В результате добычей злоумышленника стали 13260 гривен, а полицейские открыли уголовное производство по статье "мошенничество".

Напомним, фишинг – это вид интернет-мошенничества, целью которого является получение доступа к конфиденциальным данным пользователей.

Ранее в НБУ сообщили, что доля безналичных операций с помощью банковских карточек в Украине по итогам 2018 выросла на 5,8 процентных пункта и составила 45,1% от общего числа денежных операций.

Кроме того, Нацбанк намерен снизить предельную сумму расчетов наличными между юридическими и физическими лицами с 50 тыс. до 15 тыс. гривен.

"Сегодня" сообщали, что мошенники охотятся на продавцов в интернете. Жертвами становятся люди, продающие дорогие вещи, телефоны, планшеты или другую технику. Схема обмана проста, а потому несложно себя обезопасить от аферистов. Подробнее смотрите в сюжете:

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