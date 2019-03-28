Восемь лет прятался от следствия: в Днепре задержали мошенника
Мужчина незаконным путем заработал более 7 миллионов гривен
В Днепре правоохранители задержали мужчину, который 19 лет назад создал мошенническую схему и за три года незаконно заработал более 7 миллионов гривен. Об этом сообщили в отделе коммуникации Национальной полиции в Днепропетровской области.
Как выяснилось, с 2000 по 2003 годы мужчина занимался предпринимательской деятельностью — его фирма предоставляла услуги по охране грузов. В то время гражданин организовал преступную схему по легализации незаконно добытых денег.
"В 2011 году за совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 212 ("Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей"), ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 и ч. 2 ст. 209 УК Украины ("Легализация (отмывание) доходов, полученных преступление путем"), мужчину приговорили к семи годам лишения свободы с конфискацией имущества. Однако он стал прятаться от следствия и был объявлен в розыск", — рассказали в отделе коммуникации Национальной полиции области.
Прокуратура совместно с уголовным розыском задержали мужчину и передали его пенитенциарной службе для отбывания назначенного судом наказания.
Напомним, недавно в Мелитополе пара мошенников под предлогом установки металлопластиковых окон выманила у горожан около 30 тысяч гривен.
Кроме этого, мы писали, что телефонный мошенник обобрал жителя Тернопольской области почти на 10 тыс. гривен.К потерпевшему позвонил неизвестный, который представился банкиром, и убедил, что тот задолжал крупную сумму денег.
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