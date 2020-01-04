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В Сумской области парень убил одногруппника и его мать

4 января, 00:05

Между юношами возникла ссора, а впоследствии и драка, во время которой парень зарезал одногруппника

Иллюстрация

Иллюстрация / Фото: Facebook

В Сумской области 20-летней парень лишил жизни 36-летнюю женщину и ее 17-летнего сына.

Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

"Житель села Гай-Мошенка Ахтырского района подошел к собственному дому, в котором находились его жена и сын. Он стучал в дверь, однако никто не отзывался. Когда мужчина разбил окно и попал в дом, на пороге увидел окровавленное тело жены без признаков жизни. Полиция, которая прибыла на вызов, в другой комнате обнаружила еще и тело парня", – говорится в сообщении.

На поиски убийцы были брошены большие силы правоохранителей, и вскоре они задержали молодого человека, подозреваемого в двойном убийстве. Им оказался 18-летний (на то время – Ред.) одногруппник погибшего, который жил на соседней улице.

"Накануне вечером он пришел в гости к товарищу, они распивали спиртные напитки. Между юношами возникла ссора, а впоследствии и драка, во время которой гость зарезал парня. Когда в комнату зашла мать, она также получила ножевое ранение", – сообщили в прокуратурі.

По приговору суда обвиняемый признан виновным в инкриминируемом преступлении и приговорен к пожизненному лишению свободы.

Напомним, ранее в Чернигове 23-летняя девушка была приговорена к пожизненному заключению за убийство своих дяди и тети. По данным расследования, обвиняемая находилась в состоянии алкогольного опьянения и вечером, когда домой вернулись ее дядя с тетей, у них произошел конфликт, а затем она нанесла многочисленные ножевые ранения (по несколько десятков) сначала своему дяде, а потом тете.

Напомним, недавно столичные полицейские задержали подозреваемого в жестоком убийстве 52-летней женщины, которое произошло в Святошинском районе. Женщину нашла ее коллега по работе на балконе квартиры по улице Чистяковской.

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Источник: Сегодня

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