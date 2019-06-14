Растворили в банках с краской: в Одессе нашли крупную партию кокаина
Общий вес найденных наркотиков составлял около двух сотен килограмм
Cотрудники управления СБУ в Одесской области разоблачили морской канал контрабанды кокаина из Южной Америки на сумму 20 млн долл. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Оперативники установили, что в апреле текущего года в морской порт Одессы прибыл груз с лакокрасочными материалами из Южной Америки. После этого провели дополнительную экспертизу нетипичного товара.
"В результате исследований в емкостях с краской был обнаружен растворенный кокаин. Общий вес выявленных наркотиков может составлять до 200 кг. Ориентировочная стоимость такой партии на "черном рынке" – более 20 млн долл. Экспертиза установит окончательный вес наркотического вещества", – говорится в сообщении.
Как выяснили правоохранители, заказчиком товара является одна из местных коммерческих структур. В рамках начатого производства по ч. 3 ст. 305 Уголовного кодекса (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров, содеянная организованной группой, в особенно больших размерах) провели обыски в офисных помещениях фирмы-получателя, а также в служебных кабинетах таможни. В ходе осмотра нашли и изъяли документы, которые подтверждают преступную деятельность.
Продолжается досудебное следствие для установления всех обстоятельств дела и лиц, в том числе, сотрудников таможни, причастных к организации канала контрабанды кокаина.
Напомним, одесские копы уничтожили крупную партию изъятых наркотиков. Уничтожение зелья проводилось под контролем специальной комиссии.
Кроме этого, ранее среди рыбных консерв из Эквадора привезли в Санкт-Петербург 400 килограммов кокаина.Объем партии был настолько большим, что хватило бы на два с половиной миллиона доз.
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