В Сумской области злоумышленники воровали нефть из скважины и устроили масштабный пожар: фото и видео

В Сумской области злоумышленники повредили газоконденсатную скважину, что привело к масштабному пожару. Об этом пишет пресс-служба Нацполиции области.

Так, полиции сообщили о том, что вблизи села Анастасьевка Роменского района возник пожар.

Возгорание произошло в поле на законсервированной скважине Анастасьевского месторождения Охтирканафтогаз. Данная скважина не эксплуатируется около полутора лет. Огонь полностью уничтожил автомобиль КамАЗ, который там находился, и техническое оборудование скважины.

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Предварительно, пожар возник при попытке кражи нефтепродуктов.

"Во время проведения соответствующих следственных и оперативно-розыскных действий была разоблачена преступная группа, члены которой ночью пытались совершить кражу нефтепродуктов из вышеупомянутой скважины, - комментирует и.о. начальника ГУНП области Вадим Дзюбинский – одного из них мы уже задержали. Это местный житель, 1976 года рождения".

Полицейские квалифицировали данное событие по ч.3 ст.292 УК Украины (повреждение объектов магистральных газо- и нефтепродуктопроводов, что привело к пожару, значительному загрязнению окружающей среды или иные тяжкие последствия).

Злоумышленнику уже сообщено о подозрении. Виновнику грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.

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