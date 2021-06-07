В ухо школьницы залез таракан – от боли она проснулась ночью

В ухо десятилетней школьницы залез таракан. От боли ребенок проснулся в три часа ночи.
Как пишет ТСН, сначала в ухе был свист, а затем оно начало болеть.
После активного дня ребенок лег спать, ночью ее разбудила боль в ухе.
"Мама дала мне полотенце и даже полотенце с солью, чтобы я положила под ухо", – вспоминает она.
По словам матери девочки, уснула она только под утро. И когда у ребенка снова появилась сильная боль, ее отвезли к врачу. Как выяснилось, что в ухо девочки залез таракан.
"Часть насекомого достали пинцетом, а вторую часть вымывали уколом. Таракан залез очень глубоко", – рассказала женщина, добавив, что не знает, откуда в доме мог взяться таракан.
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