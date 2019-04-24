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В Украину с начала года не пропустили около трех тысяч россиян

Сегодня, 10:48

Тех, кого пускают, становится все меньше

Фото: ГПСУ

В Украину с начала года не пропустили более 2800 российских граждан.

Об этом рассказал глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал.

Он также отметил, что поток людей из Российской Федерации, начиная с 2014 года, уменьшился почти втрое, сообщает сайт ГПСУ. Если в 2014-м в Украину в течение года въезжало почти 15 млн российских граждан, то уже в 2018-м – около 4,5 – 5 млн.

"В этом году сотрудники Государственной пограничной службы Украины не пропустили в нашу страну более 2800 человек. В прошлом – около 10 000 человек", – отметил глава пограничного ведомства.

Среди тех, кто пересекает границу Украины и РФ сейчас, в основном, спортсмены, артисты, бизнесмены, люди, у которых здесь живут родственники, – добавил Цигикал.

Он также отметил, что в период избирательной кампании и президентских выборов ГПСУ работала в усиленном режиме.

"Были задействованы дополнительные наряды, в частности в пунктах пропуска. Количество людей, которые приезжали в Украину в связи с выборами, хоть и незначительно, но выросла, однако очередей на границе не было ", – отметил Петр Цигикал.

Как сообщалось, пограничники в Одесской области задержали троих мужчин, которые на автомобиле ВАЗ незаконно пересекли границу со стороны Молдовы.

Кроме того, в Харьковской области задержан контрабандист, пытавшийся вывезти в Россию наркотики в заднем проходе.

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Тег Россия, запрет, граница, Украина, гпсу

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