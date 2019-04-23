Задержан мужчина, вывозивший в Россию наркотики в заднем проходе

Нарушителя обнаружила собака

Фото: spektnews.

В Харьковской области пограничники задержали мужчину, который пытался вывезти в Россию партию наркотиков.

Об этом сообщили в Восточном региональном управлении ГПСУ.

Инцидент произошел вечером 22 апреля на пункте пропуска "Гоптовка", куда прибыл автобус Volvo, передает Newsroom. Во время осмотра транспорта служебная собака пограничников среагировала на мужчину 1950 года рождения. При досмотре у него нашли упаковку с наркотиком общим весом почти 38 граммов. Запрещенное вещество гражданин Украины спрятал в заднем проходе.

Добыча пограничников, извлеченная из интересного места.

Силовики изъяли "груз" и передали его на экспертизу сотрудникам Национальной полиции.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по статье 305 УК Украины ("контрабанда наркотиков, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров").

Как сообщалось, в Киевской области задержали военного, продававшего наркотики.

Также мы сообщали, что СБУ изъяла партию наркотиков на 10 млн долларов.

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