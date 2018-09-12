В МВД предупредили: слухи об "изнасиловании" в Умани – фейк и вранье

Слухи о том, что хасиды-паломники в Умани "изнасиловании" местную девушку, является откровенным враньем. Об этом в своем Facebook заявил советник главы МВД Зорян Шкиряк.

"Внимание! Фейк! Официально. Еще раз повторяем и подчеркиваем, что информация, которая активно распространялась по сети о якобы каком-то "изнасиловании" в Умани, – это откровенная ложь и полная нелепость!" – заверил он.

Шкиряк попросил прекратить любые манипуляции и "не распространять откровенного бреда, передавая очередные грязные фейки".

"Ситуация в Умани абсолютно спокойная и находится под полным контролем правоохранительных органов. Никаких причин для волнения нет", – резюмировал он.

Также в своем сообщении Шкиряк выразил и собственное мнение, в соответствии с которым слухи об "изнасиловании" распускались по заказу Москвы.

"Лично я убежден, что этот грязный вброс организован внутренними антигосударственными силами по заказу их московских хозяев – российских спецслужб. Цель врага очевидна – посеять антисемитские настроения и вызвать ссору между Украиной и Израилем. Уже не раз проходили, знаем и всегда готовы", – добавил советник главы МВД.

Напомним, в этом году в Умань Черкасской области прибыли десятки тысяч паломников-хасидов для празднования Рош ха-Шана – еврейского Нового года. Этот праздник отмечается на протяжении двух дней, которые выпадают на новолуние в месяц тишрей по еврейскому календарю.

Также мы писали о том, что 11 сентября гражданина Израиля из Умани доставили в киевскую больницу с диагнозом "острый аппендицит".

Позже стало известно, что в тот же день, 11 сентября, санитарная авиация доставила в Киев и второго хасида-паломника. Медики поставили 30-летнему израильтянину диагноз "инфаркт".