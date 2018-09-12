Из Умани уже уехали более 10 тысяч хасидов

В настоящее время в городе еще остается почти 18 тысяч паломников, съехавшихся к мемориальному комплексу цадика Нахмана

Из Умани по состоянию на 7 часов утра 12 сентября уже уехали 10147 паломников-хасидов. Об этом сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Черкасской области.

Согласно информации, в настоящее время в городе еще остается 17729 паломников, съехавшихся к мемориальному комплексу цадика Нахмана на празднование нового по собственному летоисчисление 5779-го года.

В сообщении также сказано, что в Умань приехали хасиды из 22 стран мира. Всего в город для празднования Рош га-Шана прибыли 27876 паломников-хасидов.

"К сожалению, специфика мероприятия и особенности религиозных отправлений не позволили полностью избежать проблем с вопросами безопасности. Однако главным показателем эффективных действий созданной системы реагирования, и это отмечали все специалисты и в том числе представители специализированных служб безопасности и посольства Израиля, стало то, что удалось избежать трагических случаев среди паломников", - отмечают спасатели.

Всего с начала празднований Рош га-Шана спасателями сводного отряда Управления, совместно с работниками Нацполиции и полицией Израиля предотвратили возникновение 17 пожаров.

Дважды для проведения эвакуации паломников, которые нуждались в срочной медицинской помощи, был привлечен еврокоптер ГСЧС Украины, совершивший транспортировку больных в город Киев.

Так, 11 сентября в 6:20 с помощью еврокоптера транспортирован в город Киев для оказания медицинской помощи гражданин государства Израиль, у которого был выявлен острый аппендицит. В этот же день, около 18 часов, во время празднования Рош га-Шана стало плохо 30-летнему паломнику. После осмотра его медицинской бригадой специалистов из Израиля, мужчину с предварительным диагнозом инфаркт, еврокоптером ГСЧС срочно доставили в Киевский специализированный медицинский центр.

Как известно, в Умани Черкасской области находится могила основателя Брацлавского хасидизма – цадика Раби Нахмана. Хасиды обычно приезжают туда на празднование Рош га-Шана – Нового года по иудейскому календарю. В этом году празднование проходило с 9 по 11 сентября.