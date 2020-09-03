В Умани к приезду хасидов появятся карантинные "блокпосты" (документ)

Решение о дополнительном контроле за эпидситуацией в городе депутаты приняли единогласно

В Умани, где ранее полицию перевели на усиленный режим службы, к приезду паломников-хасидов установят дополнительные пункты мониторинга за выполнением карантинных ограничений.

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Соответствующее решение приняли депутаты городского совета, заявил в своем Facebook мэр Умани Александр Цебрий.

"Сегодня на внеочередной сессии депутатами Уманского городского совета было принято сверхважное решение для нашего города. … С 10 сентября 2020 года на территории города, в местах массового скопления людей (паломничества) будут установлены временные пункты мониторинга и контроля за выполнением правил карантина", - рассказал он.

Также Цебрий добавил, что на улицах города появится пять таких пунктов. Мэр поблагодарил депутатов за единогласную поддержку этого решения и опубликовал полный текст постановления.

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Напомним, ранее между жителями Умани и паломниками-хасидами произошел конфликт. Поводом для этого стали вопросы имущества и денег. Люди пытались заблокировать приезжим дорогу.

После стычки между жителями Умани и хасидами в полиции открыли уголовное производство по статье о нарушении равноправия граждан.

Видео: Facebook/Сергий Алексеев

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