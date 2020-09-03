Українська
$ 27,64
32,8
  1. Новости в регионах
  2. Другие регионы

В Умани к приезду хасидов появятся карантинные "блокпосты" (документ)

3 сентября, 19:14

Руслан Ровик Руслан Ровик

Решение о дополнительном контроле за эпидситуацией в городе депутаты приняли единогласно

В Умани, где ранее полицию перевели на усиленный режим службы, к приезду паломников-хасидов установят дополнительные пункты мониторинга за выполнением карантинных ограничений.

Реклама

Соответствующее решение приняли депутаты городского совета, заявил в своем Facebook мэр Умани Александр Цебрий.

"Сегодня на внеочередной сессии депутатами Уманского городского совета было принято сверхважное решение для нашего города. … С 10 сентября 2020 года на территории города, в местах массового скопления людей (паломничества) будут установлены временные пункты мониторинга и контроля за выполнением правил карантина", - рассказал он.

Также Цебрий добавил, что на улицах города появится пять таких пунктов. Мэр поблагодарил депутатов за единогласную поддержку этого решения и опубликовал полный текст постановления.

В тренде
Масштабные пожары в Луганской области: подозревают поджог боевиками (фото, видео)

Реклама

Напомним, ранее между жителями Умани и паломниками-хасидами произошел конфликт. Поводом для этого стали вопросы имущества и денег. Люди пытались заблокировать приезжим дорогу.

После стычки между жителями Умани и хасидами в полиции открыли уголовное производство по статье о нарушении равноправия граждан.

Видео: Facebook/Сергий Алексеев

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

карантин паломники хасиды умань мониторинг блокпост

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Хасиды устроили ночной
Хасиды устроили ночной "штурм" в Умани: видеоДругие регионы
Танцы на могилах:
Танцы на могилах: "Сегодня" отправились на поиски героев скандального видеоДругие регионы
"Находка столетия": в Житомирской области обнаружили клад национального значенияДругие регионы
В Умани избили паломника-хасида (фото)
В Умани избили паломника-хасида (фото)Другие регионы
Осень в Украине будет дождливой и с аномальными температурами
Осень в Украине будет дождливой и с аномальными температурамиУкраина
В Житомирской области медики повторно заболели COVID-19
В Житомирской области медики повторно заболели COVID-19Другие регионы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять