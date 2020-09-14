Українська
$ 27,9
33,07
  1. Новости в регионах
  2. Другие регионы

В Умани вспыхнул новый конфликт между хасидами и местными

14 сентября, 17:59

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

В этот раз камнем преткновения стала синагога

В Умани после недавней потасовки при въезде в город разгорелся новый конфликт между хасидами и местными.

Реклама

Как сообщает "Громадське", в этот раз причиной разногласий стала якобы неправильно построенная синагога. Местные уверяют, что здание сводили с нарушением строительных норм и из-за него в помещениях рядом потрескались стены. Кроме того, по их словам, при строительстве хасиды захватили часть их территории.

Жители Умани уже заблокировали подъезд к выгребной яме здания машиной с дровами, хотя сами хасиды говорят, что синагога построена законно, у них есть все документы. В этой синагоге сейчас проживают примерно 100 паломников.

В тренде
Хасидов не пускали в кафе в Умани: полиция открыла уголовное производство

Также напомним, что недавно в Умани брацлавские хасиды раскидали вокруг могилы Раби Нахмана "карантинные" ограждения.

Видео: Telegram-канал/PavlovskyNews
Реклама

Также мы писали, что в городе приняли решение установить карантинные "блокпосты" к приезду паломников, чтобы не допустить распространения инфекции. Также в Умани полицию перевели на усиленный режим службы.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

синагога хасиды умань конфликт Черкасская область
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Виннице нашли военное кладбище: похоронены тысячи воинов УНР
В Виннице нашли военное кладбище: похоронены тысячи воинов УНРДругие регионы
Прокурор Хмельницкой области умер от COVID
Прокурор Хмельницкой области умер от COVIDДругие регионы
Глава Черниговской ОГА подал в отставку
Глава Черниговской ОГА подал в отставкуПолитика
В Житомирской области
В Житомирской области "блогеры" пытали людей и транслировали это в YoutubeДругие регионы
Сам себе выстрелил в голову: в Николаеве умер лидер областной организации
Сам себе выстрелил в голову: в Николаеве умер лидер областной организации "Свобода"Украина
В Умани хасиды устроили
В Умани хасиды устроили "погром" на могиле Раби Нахмана (видео)Другие регионы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять