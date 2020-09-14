В Умани вспыхнул новый конфликт между хасидами и местными

В этот раз камнем преткновения стала синагога

В Умани после недавней потасовки при въезде в город разгорелся новый конфликт между хасидами и местными.

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Как сообщает "Громадське", в этот раз причиной разногласий стала якобы неправильно построенная синагога. Местные уверяют, что здание сводили с нарушением строительных норм и из-за него в помещениях рядом потрескались стены. Кроме того, по их словам, при строительстве хасиды захватили часть их территории.

Жители Умани уже заблокировали подъезд к выгребной яме здания машиной с дровами, хотя сами хасиды говорят, что синагога построена законно, у них есть все документы. В этой синагоге сейчас проживают примерно 100 паломников.

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Также напомним, что недавно в Умани брацлавские хасиды раскидали вокруг могилы Раби Нахмана "карантинные" ограждения.

Видео: Telegram-канал/PavlovskyNews

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Также мы писали, что в городе приняли решение установить карантинные "блокпосты" к приезду паломников, чтобы не допустить распространения инфекции. Также в Умани полицию перевели на усиленный режим службы.

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