В Виннице дворник попался на "служебном преступлении": видео

В Виннице дворника-нарушителя поймали с поличным: мужчина, в место уборки, сбрасывал мусор в Южный Буг. Видео с недобросовестным работником передали инспекторам муниципальной стражи. Теперь коммунальщику предстоит заплатить штраф.

Напомним, ранее дворникам в Китае выдали электронные браслеты, которые фиксируют начало и конец смены и сообщают руководству, если рабочий стоит на месте более 20 минут. Само собой, что коммунальщики новинкой недовольны. Раскритиковали ноу-хау и в соцсетях: мол, продуктивнее было бы увеличить дворникам зарплату. На наши деньги они получают около 6 тыс. гривен, что на тысячу меньше, чем в Украине.

Реклама

Также "Сегодня" сообщали, что в Полтавской области на трассах собирают мусорный "урожай" . А в Киеве научились зарабатывать на мусоре . Бутылки из-под шампуней, банки из-под консервов, стекло, картонные пакеты – обычный хлам, который засоряет окружающую среду. Корреспонденты "Сегодня" подсчитали: на таком мусоре можно получить тысячи гривен, но только если сдавать и сортировать его совместно с соседями.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама