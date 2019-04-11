Браслеты для дворников и "супердесерты" в Британии: кто недавно удивил мир

"Сегодня" собрали самые необычные новости, которые поразили читателей за последние несколько дней

Браслеты для дворников и "супердесерты" в Британии: кто недавно удивил мир 2019-04-11T04:49:00+03:00 Другие страны "Сегодня" собрали самые необычные новости, которые поразили читателей за последние несколько дней

Дворникам в Китае выдали электронные браслеты, которые фиксируют начало и конец смены. Кроме того, сообщают руководству, если рабочий стоит на месте более 20 минут. Само собой, что коммунальщики новинкой недовольны. Раскритиковали ноу-хау и в соцсетях: мол, продуктивнее было бы увеличить дворникам зарплату. На наши деньги они получают около 6 тыс. гривен, что на тысячу меньше, чем в Украине.

Китайская полиция спасла вора-самоубийцу – он снял с чужой карточки в пересчете на украинскую валюту почти 40 тыс. гривен и спрятался у себя дома. Копы взяли квартиру штурмом, а владельца нашли за окном – он сидел на карнизе 22-го этажа. В конце концов, мужчина поддался на уговоры полицейских и залез внутрь.

С заснеженного склона – в воду! Конец зимы весело отпраздновали в Беларуси: на холме под Минском построили трамплин, а из остатков снега слепили узкую полосу. Оттуда все желающие съезжали на лыжах, а потом прыгали в бассейн. Каждый участник был в оригинальном костюме.

В одном из британских кафе начали подавать сладости для смельчаков. На тарелке приносят сразу несколько десертов: пудинг, торт, сливки, мороженое, шоколадные монеты и горячий шоколад. Как утверждают в учреждении, эту суперпорцию заказали уже 8000 клиентов. Однако съесть до последней крошки смогли лишь пару сотен. Каждого такого сладкоежку наградили медалью из шоколада.

Напомним, ранее в Лос-Анджелесе открылся музей с самыми необычными блюдами на планете, где можно найти и ферментированное мясо акулы, и салат с летучей мышью, и сыр с личинками.

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