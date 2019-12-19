В Виннице на продаже наркотиков разоблачили экс-полицейского и военного

/ Фото: Нацполиция

В Виннице сотрудники управления Департамента внутренней безопасности разоблачили бывшего полицейского и действующего военнослужащего, которых подозревают в продаже наркотиков.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, по месту жительства фигурантов обнаружили психотропные вещества и наркотические средства.

"Информация о лицах, которые занимались распространением психотропного вещества – амфетамина – была получена сотрудниками Винницкого управления Департамента внутренней безопасности Нацполиции. После проверки оперативники установили, что к незаконному обороту наркотиков причастны 31-летний военнослужащий, бывший сотрудник Управления патрульной полиции и гражданские жители Винницы", - говорится в сообщении.

По полученным оперативным материалам военной прокуратурой было открыто уголовное производство, которое передали Государственному бюро расследований.

Выяснилось, что 24-летний экс-полицейский покупал наркотики и для собственного употребления, и для продажи в кругу своих знакомых.

Оперативники провели несколько оперативных закупок наркотиков и направили на экспертизу. По ее результатам выяснилось, что купленное вещество является амфетамином. После очередной оперативной закупки подозреваемого задержали.

Также были проведены обыски по месту жительства фигурантов расследования, во время которых были обнаружены и изъяты слип-пакеты с порошком белого и розового цвета (предварительно – амфетамином и метамфетамином), а также марихуану, весы, устройства для приема наркотиков и их изготовления, мобильные телефоны, банковские карты. У одного из дельцов был изъят револьвер.

В настоящее время готовятся процессуальные материалы по фигурантам уголовного производства, подано ходатайство в суд об избрании злоумышленникам меры пресечения. Им грозит лишение свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Одессе утилизировали почти четыре тонны наркотиков, стоимостью 100 миллионов долларов, которые были изъяты Службой безопасности Украины.

Ранее мы сообщали, что в Харькове развернули активную кампанию по борьбе с "закладками" и продавцами наркотиков. В мэрии открыли горячую линию для обращений, а студенты создали чат-бот.

Кроме того, не так давно в столице боролись с теми, кто распространяет наркотики. А именно – с рекламой, которую дилеры пишут на заборах и стенах домов.

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