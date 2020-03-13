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В Виннице одессит разгуливал с переносной нарколабораторией: видео

13 марта, 05:45

Тина Наринецкая

Мужчине теперь грозит до трех лет за решеткой

В Виннице задержали мужчину, который носил в сумке переносную нарколабораторию. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

25-летнего парня копы остановили на улице около четырех часов утра 12 марта – он вел себя подозрительно. Как выяснилось, он родом из Одессы. При осмотре в сумке задержанного нашли целую нарколабораторию: колбы, пробирки и химические ингредиенты для изготовления наркотиков.

Как выяснилось, амфетамин парень изготавливал в арендованной квартире. По его словам, наркотики он изготавливал для собственного употребления. Теперь ему грозит до 3 лет лишения свободы.

Напомним, не так давно столичные правоохранители разоблачили крупнейшую в Украине сеть интернет-торговли наркотиками и лабораторию, в которой ежемесячно производилось до 100 килограмм психотропных веществ.

Также мы рассказывали, что в Ровно на торговле наркотиками задержали преподавательницу одного из учебных заведений города. Чем она промышляла – смотрите в сюжете "Сегодня":

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