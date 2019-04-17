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В Виннице перевернулась легковушка: виновницей оказалась пьяная женщина без прав

Сегодня, 16:15

Алкотестер показал результат в 2,36 промилле

Фото: полиция
Фото: полиция.

Дорожно-транспортное происшествие, виновницей которого стала пьяная женщина, произошло в Виннице. Об этом сообщили в Нацполиции города на странице в Facebook.

В ночь с 16 на 17 апреля, на пульт полиции поступил вызов о ДТП. Приехав на место событий инспекторы обнаружили, что автомобиль Skoda Fabia перевернулся на крышу. К счастью, обошлось без пострадавших. Рядом с транспортным средством была женщина водитель.

Патрульные выяснили, что виновница не имела права садиться за руль, поскольку у нее отсутствует удостоверение водителя. Также, в присутствии двух свидетелей, женщина согласилась пройти проверку на наличие алкоголя в крови. Алкотестер "Drager" показал результат в 2,36 промилле.

На нарушительницу были составлены протоколы о вождении в нетрезвом виде, а также об отсутствии водительских прав. Автомобиль эвакуировали на штрафплощадку.

Напомним, в Днепре автоледи протаранила машину скорой помощи. Автомобиль Lada Kalina столкнулся с машиной скорой помощи, в результате чего пострадала фельдшер. По предварительной информации, медработник получила ушиб головы.

А в России 15-летняя школьница на Mercedes сбила инспектора.

Также мы писали, что дама за рулем получила второй штаф за превышение скорости сразу же после первого.

Напомним, в Сети набирает видео, а котором девушка "сразилась в неравном бою" со шлагбаумом

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Тег авария, ДТП, пьяная, дама за рулем

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