В Виннице перевернулась легковушка: виновницей оказалась пьяная женщина без прав

Алкотестер показал результат в 2,36 промилле

Фото: полиция.

Дорожно-транспортное происшествие, виновницей которого стала пьяная женщина, произошло в Виннице. Об этом сообщили в Нацполиции города на странице в Facebook.

В ночь с 16 на 17 апреля, на пульт полиции поступил вызов о ДТП. Приехав на место событий инспекторы обнаружили, что автомобиль Skoda Fabia перевернулся на крышу. К счастью, обошлось без пострадавших. Рядом с транспортным средством была женщина водитель.

Патрульные выяснили, что виновница не имела права садиться за руль, поскольку у нее отсутствует удостоверение водителя. Также, в присутствии двух свидетелей, женщина согласилась пройти проверку на наличие алкоголя в крови. Алкотестер "Drager" показал результат в 2,36 промилле.

На нарушительницу были составлены протоколы о вождении в нетрезвом виде, а также об отсутствии водительских прав. Автомобиль эвакуировали на штрафплощадку.

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