В Днепре девушка на Renault протаранила скорую, пока врачи оказывали помощь
Из-за аварии движение транспорта затруднено
29 марта на Успенской площади Renault протаранил припаркованный автомобиль скорой. В момент аварии медики оказывали помощь пациенту. Из-за аварии движение транспорта затруднено, однако пробки нет. Об этом сообщает Информатор с места происшествия.
Девушка, находившаяся за рулем Renault, ехала в сторону Европейской площади и ей нужно было объехать припаркованную скорую. В этот момент ей на встречу ехал другой автомобиль. Предварительно, авария произошла из-за того, что девушка попыталась проскользнуть вперед, но не рассчитала габариты своего автомобиля. Из-за аварии медикам пришлось вызвать другую бригаду врачей, чтобы они госпитализировали пациента в больницу.
Патрульные оградили место аварии конусами и регулировали движение авто. Правоохранители сообщили, что никаких признаков алкогольного опьянения у водителя Renault не было. Происшествие обошлось без человеческих жертв.
Ранее на Волыни автомобиль "скорой" слетел с дороги. В аварии пострадали медик и пенсионерка, которую везли в больницу.
Также сообщалось, чтов Харькове в результате ДТП с участием "скорой" два человека погибли, еще трое пострадали.
Напомним, в Днепре автоледи протаранила машину скорой помощи. Автомобиль Lada Kalina столкнулся с машиной скорой помощи, в результате чего пострадала фельдшер. По предварительной информации, медработник получила ушиб головы.
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