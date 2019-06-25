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В Виннице по проезжей части бегала свинья, видео

25 июня, 11:39

Животное сбежало из прицепа, на котором хозяин перевозил свиней

Скриншот из видео
Скриншот из видео.

В Виннице во время транспортировки свиней из прицепа сбежала одна свинья. Необычный инцидент случился на улице Чехова. Видео с места происшествия опубликовал Виталий Павловский, пишет "Новини Вінниччини".

Животное ходило по проезжей части между автомобилями со стороны тротуара.

Жители города пишут в комментариях, что после этого видели ее на объездной дороге. Поймал ли свинью владелец, не известно.

Ранее мы писали, что полиция американского города Сан-Бернардино, штат Калифорния, получила сообщение о разгуливавшей по улицам свинье "размером с мини-лошадь".   Животное легко удалось заманить домой. Свинье просто давали чипсы. Эта ситуация была записана на видео и не осталась без внимания пользователей сети.

Кроме того, в столице Страны восходящего Солнца, городе Токио, открылось необычное кафе, посетителям которого составят компанию несколько поросят. Их возраст – до двух месяцев, а вес – немногим менее пяти килограммов.


Также мы сообщали, что поголовье свиней в Украине перестало падать, но в домашних хозяйствах к 2025 году может сократиться на 35%, до 1,7 млн голов. Поголовью вредят вспышки африканской чумы свиней, которые усугубляются отсутствием идентификации животных в хозяйствах населения и низкий уровень биобезопасности.

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Тег Винница, свинья, сбежал, животное

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