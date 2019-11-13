В Виннице с поличным поймали студента-наркодилера: видео

В Виннице на сбыте амфетамина попался студент одного из университетов. Юношу задержали с поличным, сообщили в пресс-службе местной полиции.

Копы заметили его 12 ноября на улице Василенко. Студент подозрительно себя вел: заметно нервничал, оглядывался, а увидев экипаж полиции, ускорил шаг. У парня изъяли 23 разноцветных пакета с амфетамином.

Юноша оказался 21-летним жителем села Черемошное. Он учится в университете и живет в арендованной квартире. Молодой человек показал полицейским 27 тайников. По его словам, наркотики он покупал через Telegram, а потом фасовал их и перепродавал путем "закладок". Клиентов искал тоже через интернент-магазины в Telegram.

В полиции отметили, что задержанному теперь грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Кроме того, не так давно в столице боролись с теми, кто распространяет наркотики. А именно – с рекламой, которую дилеры пишут на заборах и стенах домов.

А в Харькове развернули активную кампанию по борьбе с "закладками" и продавцами наркотиков. В мэрии открыли горячую линию для обращений, а студенты создали чат-бот.

Также мы сообщали, что в Украине появились дельцы, которые начали массово предлагать бесплатные наркотики. Свой товар они рекламируют традиционным образом – с помощью надписей в многолюдных местах.

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