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В Виннице суд вынес мужчине приговор за убийство кошки

6 сентября, 15:06

Живодер выбросил животное из окна пятого этажа, а потом добил его на глазах у детей

В Виннице городской суд приговорил к пяти годам заключения мужчину за жестокое обращение и убийство кошки.

Как выяснилось, 50-летний местный житель выбросил животное из окна пятого этажа, а потом спустился вниз и добил его на глазах у детей, которые в это время играли на улице.

Отметим, что в тюрьму живодер может и не попасть – ведь приговор ему вынесли с испытательным сроком на три года.

Напомним, ранее мы сообщали, что двое живодеров под Киевом жестоко пытали и убивали собаки кошек. Кроме того, из маленьких щенят варили суп, а остальных животных кормили останками погибших. По информации активистов, живодерша Яна Майборода под именем Ольги Колесниковой выманивала у людей деньги на приют, который на самом деле оказался концлагерем.

Также мы писали о том, что во Львовской области для выброшенной из окна многоэтажки кошки нашли новую семью. Подростки выбросили животное с девятого этажа и сняли это на видео.

Кроме того, не так давно постоянный участник акций в защиту животных Виталий Дейнега рассказал в комментарии сайту "Сегодня"почему важно защищать животных.

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