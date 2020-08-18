Українська
$ 27,31
32,37
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости в регионах
  3. Другие регионы

В Виннице вспыхнул масштабный пожар: столб дыма виден из разных районов города (видео)

18 августа, 16:09

Руслан Ровик Руслан Ровик

Возгорание началось на складе макулатуры

В Виннице вспыхнул масштабный пожар – загорелся склад макулатуры на улице Чехова.

Как сообщает сайт "Mісто" возгорание началось 18 августа, около 15:30.

В социальных сетях уже появились видео с места пожара, в том числе снятое с высоты птичьего полета.

Видео: Вінниця 24/7, Telegram

По словам жителей Винницы, столб черного дыма виден из разных районов города.

Видео: misto.vn.ua

Напомним, ранее в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что с начала года в Украине на пожарах погибли почти тысяча человек.

Также мы сообщали о пожаре в жилом доме возле Голосеевского парка. Во время борьбы с огнем спасатели нашли в горевшей квартире тело погибшей женщины.

Кроме того, в столичной новостройке на улице Стеценко произошел серьезный пожар. Жители комплекса были эвакуированы и находились на безопасном расстоянии, а полиция перегородила проезд во двор и никого не пропускала.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Винница склад пожар Винницкая область
Читайте Segodnya.ua в Google News

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Украину зальют дожди и похолодает: синоптики предупредили об изменении погоды
Украину зальют дожди и похолодает: синоптики предупредили об изменении погодыУкраина
Фонд Рината Ахметова совместно с ДТЭК передал высококлассный аппарат ИВЛ медикам Миргорода
Фонд Рината Ахметова совместно с ДТЭК передал высококлассный аппарат ИВЛ медикам МиргородаДругие регионы
Палата с закрытой дверью: в херсонской больнице пациент с COVID-19 устроил погром
Палата с закрытой дверью: в херсонской больнице пациент с COVID-19 устроил погромДругие регионы
Не двигаются руки и ноги: на аттракционе в Херсонской области мужчина сломал шею
Не двигаются руки и ноги: на аттракционе в Херсонской области мужчина сломал шеюДругие регионы
Список
Список "красных" снова увеличился: в каких областях запретили смягчать карантинУкраина
"Готов на радикальные меры": мэр Умани выступил против приезда хасидов (видео)Другие регионы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять