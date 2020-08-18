В Виннице вспыхнул масштабный пожар: столб дыма виден из разных районов города (видео)

В Виннице вспыхнул масштабный пожар – загорелся склад макулатуры на улице Чехова.
Как сообщает сайт "Mісто" возгорание началось 18 августа, около 15:30.
В социальных сетях уже появились видео с места пожара, в том числе снятое с высоты птичьего полета.
По словам жителей Винницы, столб черного дыма виден из разных районов города.
Напомним, ранее в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что с начала года в Украине на пожарах погибли почти тысяча человек.
Также мы сообщали о пожаре в жилом доме возле Голосеевского парка. Во время борьбы с огнем спасатели нашли в горевшей квартире тело погибшей женщины.
Кроме того, в столичной новостройке на улице Стеценко произошел серьезный пожар. Жители комплекса были эвакуированы и находились на безопасном расстоянии, а полиция перегородила проезд во двор и никого не пропускала.
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