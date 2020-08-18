В Виннице вспыхнул масштабный пожар: столб дыма виден из разных районов города (видео)

В Виннице вспыхнул масштабный пожар – загорелся склад макулатуры на улице Чехова.

Как сообщает сайт "Mісто" возгорание началось 18 августа, около 15:30.

В социальных сетях уже появились видео с места пожара, в том числе снятое с высоты птичьего полета.

Видео: Вінниця 24/7, Telegram

По словам жителей Винницы, столб черного дыма виден из разных районов города.

Видео: misto.vn.ua

Напомним, ранее в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что с начала года в Украине на пожарах погибли почти тысяча человек.

Также мы сообщали о пожаре в жилом доме возле Голосеевского парка. Во время борьбы с огнем спасатели нашли в горевшей квартире тело погибшей женщины.

Кроме того, в столичной новостройке на улице Стеценко произошел серьезный пожар. Жители комплекса были эвакуированы и находились на безопасном расстоянии, а полиция перегородила проезд во двор и никого не пропускала.

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