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В Виннице выросло количество заразившихся COVID-19

26 марта, 14:14

Тина Наринецкая

За инфицированными уже следят медики

В Винницкой области обнаружили еще два случая инфицирования коронавирусом – в Виннице и Ладыжине. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель местной ОГА Владислав Скальский.

"Есть еще два случая, подтвержденные лабораторным центром: 1 в Виннице и 1 в Ладыжине. Пациенты под контролем медиков, которые предоставляют симптоматическое лечение", – говорится в сообщении.

Также он рассказал о состоянии первой зараженной – жительницы Винницы.

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"Сейчас ее состояние стабильное, проводится симптоматическое лечение. С целью недопущения распространения данного заболевания и локализации очага инфекции проводится широкий комплекс противоэпидемических мероприятий по месту работы и жительства пациентки", - отметил чиновник.

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Кроме того, в области зафиксировано 29 подозрений на коронавирус.

Напомним, ранее Илья Емец заявил, что в Украине начинается второй этап борьбы с коронавирусом, который заключается в противостоянии COVID-19 не только предупредительными мерами, но и непосредственно лечением болезни.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Винница заражение коронавирус Винницкая область

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