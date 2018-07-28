Из частного зоопарка под Одессой после стаи мартышек сбежал олень: опубликовано видео

Из частного зоопарка, расположенного в садовом кооперативе "Лебедь" под Одессой, откуда недавно сбежала стая мартышек, сумел уйти еще и олень. Об этом сообщили местные жители, передает "Думская".

"Скоро, наверное, и львы у нас появятся", — в шутку говорят соседи сотрудника одного из частных вузов города, доктора Алирезе Пахлеванзаде, которому принадлежит зверинец.

Отметим, что в зоопарке, который называется "Амазон", есть и тигры, и львы. Журналистам не удалось получить объяснения от сотрудников этого зверинца: телефоны, которые указаны на сайте компании, не отвечают.

Напомним, ранее в Запорожском детском ботаническом саду умер Чип – самая знаменитая запорожская мартышка, которой было 18 лет. Голуболицую обезьянку видели практически все посетители ботсада, с нею любили фотографироваться и дети, и взрослые.

Также мы сообщали, что в Запорожской области дети "открыли бизнес" ради бездомных котов. Четверо ребятишек устроили "уличный магазин", в котором юные предприниматели из города Пологи продают сливы, вишни, шелковицу и мяту: каждый из собственного дома принес, что мог. На вырученные от продажи товаров деньги дети собираются кормить маленьких бездомных котят.