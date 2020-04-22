В Винницкой области COVID-19 заразились сотни людей: где их больше всего

В Винницкой области коронавирусной инфекцией заразились уже 349 людей. От COVID-19 в регионе вылечились 30 человек, сообщили в местном лабораторном центре МОЗ.

"По состоянию на 11:00 22.04.2020 года на территории области зарегистрировано 566 подозрений на COVID-19. В 349 случаях обнаружен коронавирус", – говорится в сообщении.

Только за последние сутки в области подтвердили 11 новых случаев болезни. Также известно, среди зараженных в области – 24 ребенка. В Виннице – 14 зараженных детей, в Гайсинском районе – 4, в Винницком, Калиновском, Литинском, Томашпольском, Тростянецком, Черновицком районах – по 1 ребенку.

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Случаи коронавируса были зарегистрированы:

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Винница – 147 человек

Калиновский район – 70 человек

Винницкий район – 17 человек

Тростянецкий район – 16 человек

Погребищенский район – 12 человек

Гайсинский район – 11 человек

Казатинский район – 9 человек

Барский район – 8 человек

Жмеринский, Литинский, Немировский районы – по 6 человек

Тульчинский, Хмельницкий, Ямпольский районы – по 5 человек

Липовецкий, Муровано-Куриловецкий районы – по 4 человека

Оратовский, Томашпольский, Черновицкий районы – по 3 человека

Иллинецкий, Крыжопольский, Могилев-Подольский, Тивровский районы – по 2 человека

Ладыжин – один человек.

Вирус уже унес жизни трех людей в области. Вылечить удалось 30 пациентов.

Напомним, на данный момент в Украине зафиксировали 6592 случая заболевания коронавирусом.

Также мы сообщали, что Кабинет министров продлил карантин в Украине до 11 мая.

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